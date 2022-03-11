Печать на толстовках
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
Печать на толстовках – эффектный вариант придания уникальности и неповторимости одному из базовых элементов гардероба. Спортивный и повседневный стиль имеет в основе большинства образов однотонную или принтованную толстовку, которая стильно смотрится и отлично сохраняет тепло тела.
К каждому клиенту – индивидуальный подход. Вы всегда можете рассчитывать на наше понимание!
Нанесение логотипа на одежду Отправить заявку на
сотрудничество
Толстовка с печатью — это:
- Предмет гардероба, которым любим и востребован молодежью, а она, как известно, составляет большую часть населения. Поэтому удобные толстовки из качественного материала с интересным принтом – идеальный источник дохода для прохладных сезонов.
- Универсальная вещь для создания корпоративного образа сотрудникам конкретной организации. В этом случае стоит лишь добавить на нее логотип или рисунок.
- Атрибут при проведении массовых или рекламных акций. На них всегда обращают внимание, что однозначно повышает узнаваемость продукта или компании.
Стоимость модных толстовок сравнительно высокая, поэтому при попадании такой вещи к конкретному человеку вероятность, что он будет ее носить, значительно больше.
Компания «МакетПринт» — производитель имиджевой рекламной продукции с логотипом. За 7 лет работы на рынке полиграфических услуг мы завоевали доверие и уважение клиентов, большинство из которых стали нашими постоянными заказчиками.
Мы предлагаем: нанесение логотипа и печать не только на толстовках, но и на других имиджевых носителях. Такой бюджетный рекламный ход повысит узнаваемость Вашей организации или конкретного продукта.
Наши преимущества для Вас – это:
- Штат квалифицированных сотрудников, имеющих специализированное образование, в том числе собственный дизайнер;
- Бесплатные консультации и индивидуальный подход к каждому клиенту и заказу;
- Контроль технологии производства на всех этапах;
- Ответственность и соблюдение сроков при выполнении каждого заказа;
- Высокое качество изготавливаемой продукции, что сделает их удобными и красивыми одновременно;
- Выгодная конкурентная стоимость продукции и услуг.
Помимо привлекательных цен мы готовы предложить постоянным заказчикам хорошие скидки и бонусы.
Успех Вашего бизнеса зависит от Вас, а Вашей рекламной компании – от Нас! Позвоните, чтобы заказать печать на толстовках прямо сейчас. И убедитесь, что эффективная реклама может быть очень доступной!